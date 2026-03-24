Confira o cronograma de obras emergenciais nas rodovias da regiÃ£o

A concessionária Ecovias Noroeste Paulista segue com uma operação emergencial de recuperação de pavimento entre os dias 24 e 28 de março de 2026, em diversas rodovias sob sua concessão no interior paulista. A medida foi adotada após os danos provocados pelas fortes chuvas das últimas semanas, que comprometeram trechos importantes das vias.

Os trabalhos ocorrem tanto no período diurno, das 7h às 17h, quanto no noturno, das 21h às 7h, e incluem rodovias como a Rodovia Washington Luís (SP-310), Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), Rodovia SP-333, Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351) e Rodovia SP-323. Segundo a concessionária, o cronograma pode sofrer alterações conforme as condições climáticas e operacionais.

Na terça-feira (24), os serviços se concentram na SP-310, entre Araraquara e Matão (km 260 ao 300), e entre Catanduva e Uchoa (km 380 ao 420). Já na quarta-feira (25), as intervenções seguem pela mesma rodovia, passando por municípios como Taquaritinga, Fernando Prestes, Santa Adélia e Pindorama.

Na quinta-feira (26), as obras avançam pela SP-326, abrangendo cidades como Jaboticabal, Guariba e Bebedouro, além de Barretos. Na sexta-feira (27), os serviços retornam à SP-310, com destaque para o trecho de São Carlos (km 227,8 ao 240), além da região de São José do Rio Preto e Mirassol. Também há intervenções na SP-326, entre Jaboticabal e Bebedouro.

Encerrando a programação, no sábado (28), as equipes atuam novamente na SP-310, entre Ibaté e Araraquara, além de trechos próximos a São José do Rio Preto. Haverá ainda serviços na SP-351, entre Paraíso e Catanduva, e na SP-333, entre Taquaritinga e Itápolis.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelos trechos em obras, respeitando a sinalização e os limites de velocidade. Informações atualizadas podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais da empresa.