Com queda de até 47%, Ibaté registra redução histórica de acidentes em 2025

Dados oficiais do INFOSIGA, sistema do Detran-SP que reúne estatísticas de sinistros de trânsito em todo o Estado de São Paulo, apontam que o município de Ibaté registrou uma redução expressiva no número de acidentes ao longo de 2025. O levantamento mostra que foram contabilizadas 45 ocorrências no período, o menor índice dos últimos anos.

O número representa uma queda significativa em comparação aos anos anteriores. Em 2024, foram registrados 75 acidentes; em 2023, 76; e em 2022, 85 ocorrências. A redução é de 41% em relação a 2024 e 2023, e de 47% na comparação com 2022, consolidando 2025 como o ano com menor número de acidentes de trânsito no município.

O secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social e responsável pelo Departamento de Trânsito, tenente Marco Aurélio Ferreira, comemorou os resultados e destacou que os dados refletem o início de um trabalho contínuo e integrado. Segundo ele, as ações estão baseadas em três pilares: educação, engenharia e esforço legal.

“Esse resultado é consequência de ações baseadas em três pilares, sendo educação, engenharia e esforço legal. Iniciamos um trabalho de educação para o trânsito nas escolas municipais, reforçamos a sinalização viária e fortalecemos a fiscalização, especialmente contra aqueles que abusam e colocam em risco a própria vida e a de terceiros. Em 2026, daremos continuidade e vamos aperfeiçoar ainda mais esse trabalho”, afirmou.

Já o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, major Fumagale, ao qual o Departamento de Trânsito está vinculado, ressaltou a relevância do resultado considerando o tamanho da frota do município. “Ibaté possui hoje uma frota de quase 22 mil veículos. Reduzir o número de acidentes significa menos possibilidade de pessoas feridas ou mortas e menos prejuízos materiais. É um resultado muito significativo”, destacou.

O prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, também celebrou os números e afirmou que a queda nos acidentes é reflexo de planejamento e compromisso com a vida. “Alcançar o menor índice de acidentes de trânsito dos últimos anos mostra que estamos no caminho certo. Esse resultado é fruto de um trabalho sério, integrado e contínuo, com foco na prevenção”, concluiu.

