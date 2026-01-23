(16) 99963-6036
sexta, 23 de janeiro de 2026
Região

Colisão entre utilitário e duas carretas deixa uma vítima fatal na SP-333

23 Jan 2026 - 06h25Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Colisão entre utilitário e duas carretas deixa uma vítima fatal na SP-333 -

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de quinta-feira (22) resultou na morte de uma pessoa na Rodovia SP-333, na altura do km 158, no município de Taquaritinga (SP).

De acordo com a dinâmica apurada no local, um utilitário Fiat Strada seguia no sentido leste quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu lateralmente com uma carreta Volvo. Após o impacto, o utilitário rodou na pista e invadiu o contrafluxo. Na sequência, uma segunda carreta, da marca Scania, que trafegava no sentido oposto, não teve tempo hábil para frear ou desviar e acabou colidindo frontalmente com o utilitário. Com a força da batida, a carreta foi arremessada para o canteiro lateral da rodovia.

O condutor da Fiat Strada foi socorrido em estado grave por uma Unidade de Suporte Avançado e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém não resistiu aos ferimentos e morreu à 0h19. A perícia técnica chegou ao local por volta de 0h40 para os trabalhos de investigação.

Os condutores das duas carretas não sofreram ferimentos.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Leia Também

Engavetamento na Rodovia Washington Luís deixa duas pessoas mortas
Corumbataí 07h09 - 23 Jan 2026

Engavetamento na Rodovia Washington Luís deixa duas pessoas mortas

Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões
Região06h39 - 23 Jan 2026

Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões

Cachorro na pista causa acidente na Washington Luís
Araraquara 06h21 - 23 Jan 2026

Cachorro na pista causa acidente na Washington Luís

Prefeitura de Ibaté cria canal exclusivo de WhatsApp para demandas de iluminação pública
Região21h05 - 22 Jan 2026

Prefeitura de Ibaté cria canal exclusivo de WhatsApp para demandas de iluminação pública

Tenente Perroni assume comando do 1&ordm; Pelotão da 3ª Cia do 38&ordm; BPM/I em Descalvado
Região09h28 - 22 Jan 2026

Tenente Perroni assume comando do 1º Pelotão da 3ª Cia do 38º BPM/I em Descalvado

Últimas Notícias