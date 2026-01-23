Colisão entre utilitário e duas carretas deixa uma vítima fatal na SP-333

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de quinta-feira (22) resultou na morte de uma pessoa na Rodovia SP-333, na altura do km 158, no município de Taquaritinga (SP).

De acordo com a dinâmica apurada no local, um utilitário Fiat Strada seguia no sentido leste quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu lateralmente com uma carreta Volvo. Após o impacto, o utilitário rodou na pista e invadiu o contrafluxo. Na sequência, uma segunda carreta, da marca Scania, que trafegava no sentido oposto, não teve tempo hábil para frear ou desviar e acabou colidindo frontalmente com o utilitário. Com a força da batida, a carreta foi arremessada para o canteiro lateral da rodovia.

O condutor da Fiat Strada foi socorrido em estado grave por uma Unidade de Suporte Avançado e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém não resistiu aos ferimentos e morreu à 0h19. A perícia técnica chegou ao local por volta de 0h40 para os trabalhos de investigação.

Os condutores das duas carretas não sofreram ferimentos.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

