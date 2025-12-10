Colisão entre dois caminhões deixa vítima fatal na SP-333

Crédito: CCI ARTESP

Uma colisão envolvendo dois caminhões resultou na morte de um motorista nesta terça-feira (9), no km 150 da Rodovia Carlos Tonanni (SP-333), em Taquaritinga (SP).

Segundo a apuração realizada no local, o condutor de um caminhão Volkswagen 16220 perdeu o controle da direção, rodou e ficou atravessado na pista. Na sequência, um caminhão Mercedes-Benz Atego 1726, que trafegava no mesmo sentido, não conseguiu frear a tempo e bateu transversalmente contra o primeiro veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e confirmaram a morte do motorista do caminhão que rodou na pista. O condutor do outro veículo saiu ileso.

Leia Também