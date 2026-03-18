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quarta, 18 de marÃ§o de 2026
Descalvado

ColisÃ£o entre carreta e carro deixa uma vÃ­tima fatal na SP-215

18 Mar 2026 - 05h43Por Da redaÃ§Ã£o
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ColisÃ£o entre carreta e carro deixa uma vÃ­tima fatal na SP-215 - CrÃ©dito: Artesp CrÃ©dito: Artesp

Um acidente grave registrado na tarde desta terça-feira (17) resultou na morte de uma pessoa na rodovia doutor Paulo Lauro (SP-215), em Descalvado.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Intervias, a colisão envolveu uma carreta Volvo 260 e um veículo Ford Ecosport.

Segundo apuração do policiamento rodoviário, a carreta seguia no sentido oeste quando o motorista se deparou com o automóvel cruzando a pista no dispositivo existente no local. Sem tempo para frear ou desviar, houve colisão transversal entre os veículos. Após o impacto, o carro ficou imobilizado no canto do trevo, enquanto a carreta permaneceu parcialmente na faixa oeste.

Uma passageira do Ford Ecosport foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O condutor do caminhão e outro ocupante do carro não se feriram, enquanto uma quarta vítima sofreu ferimentos leves.

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