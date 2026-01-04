(16) 99963-6036
domingo, 04 de janeiro de 2026
Brotas

Colisão entre caminhonete e carro deixa quatro feridos na SP-225

04 Jan 2026 - 06h32Por Da redação
Colisão entre caminhonete e carro deixa quatro feridos na SP-225 - Crédito: CCI ARTESP Crédito: CCI ARTESP

 

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e um automóvel foi registrado na tarde deste sábado  (3) naRodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), em Brotas.

De acordo com informações da Artesp, uma caminhonete Amarok trafegava pela rodovia quando o condutor relatou não conseguir precisar as circunstâncias do ocorrido, percebendo apenas o impacto ao colidir contra um automóvel Accord que estava parado no acostamento.

Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas: uma foi socorrida por meios próprios, duas foram encaminhadas pelos bombeiros e a quarta pelo resgate da concessionária, todas levadas ao mesmo hospital. Segundo o registro, três vítimas tiveram ferimentos leves e uma saiu ilesa.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária.

