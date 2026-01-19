Colisão entre caminhão e carreta com carga de etanol interdita Rodovia Washington Luís

Crédito: Artesp

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta foi registrado na noite deste domingo (18) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 192, em Corumbataí (SP), no sentido sul. A ocorrência mobilizou equipes de resgate e provocou a interdição total da pista por cerca de 50 minutos.

De acordo com informações da Artesp, a carreta trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda a serem apurados, colidiu na traseira de um caminhão que seguia à frente. Após o impacto, os veículos permaneceram imobilizados no acostamento.

A carreta transportava etanol, carga considerada inflamável, o que levou o Corpo de Bombeiros a solicitar a interdição total da rodovia por segurança. Durante o atendimento, foi constatado que o condutor do caminhão ficou preso nas ferragens, sendo retirado com êxito pela equipe de resgate por volta das 21h30. Ele foi socorrido em estado moderado e encaminhado a um hospital da região.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos, estava consciente e caminhando pelo local, optando por assinar termo de recusa de atendimento médico.

