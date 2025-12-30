Coleta de lixo será realizada mais cedo na quarta-feira em Ibaté

A Prefeitura de Ibaté informou que a coleta de lixo na cidade será realizada mais cedo nesta quarta-feira (31). Excepcionalmente, o serviço terá início a partir das 6h da manhã.

De acordo com a administração municipal, a antecipação do horário tem como objetivo garantir tempo hábil para que as equipes consigam concluir a coleta em toda a região do Jardim Cruzado e do Centro, possibilitando que os coletores encerrem os trabalhos mais cedo e possam passar a virada de Ano Novo com seus familiares.

A Prefeitura pede a colaboração dos moradores para que coloquem o lixo para fora dentro do novo horário estabelecido, contribuindo para a organização, a limpeza da cidade e o bom andamento do serviço.

