terça, 30 de dezembro de 2025
Coleta de lixo será realizada mais cedo na quarta-feira em Ibaté

Serviço começa às 6h para permitir que equipes finalizem os trabalhos antes das comemorações de Ano Novo

30 Dez 2025 - 12h06Por Jessica Carvalho R
A Prefeitura de Ibaté informou que a coleta de lixo na cidade será realizada mais cedo nesta quarta-feira (31). Excepcionalmente, o serviço terá início a partir das 6h da manhã.

De acordo com a administração municipal, a antecipação do horário tem como objetivo garantir tempo hábil para que as equipes consigam concluir a coleta em toda a região do Jardim Cruzado e do Centro, possibilitando que os coletores encerrem os trabalhos mais cedo e possam passar a virada de Ano Novo com seus familiares.

A Prefeitura pede a colaboração dos moradores para que coloquem o lixo para fora dentro do novo horário estabelecido, contribuindo para a organização, a limpeza da cidade e o bom andamento do serviço.

 

 

