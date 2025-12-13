Cliente alega ter sido humilhada e denuncia lanchonete em Ibaté

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma cliente de 37 anos, denunciou o dono de uma lanchonete após, segundo ela, ser humilhada e constrangida na frente dos filhos pequenos na noite desta sexta-feira (12), no Centro de Ibaté.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava no estabelecimento com os filhos de 2 e 3, quando pediu dois cachorros-quentes. Ao receber os lanches, ela teria percebido que a qualidade estava muito abaixo do esperado e questionou de forma discreta, uma funcionária no momento do pagamento.

A atendente chegou a oferecer a substituição, mas a mulher recusou e encerrou o atendimento normalmente. A situação teria se agravado quando o dono se aproximou da mesa de forma alterada, exibindo um pacote de salsichas e ordenando que ela deixasse a lanchonete.

Uma outra cliente aparentando estar embriagada, também teria se envolvido e cometido agressões verbais e tentativa de agressão física inclusive enquanto a vítima estava com o filho no colo. O proprietário e a mulher passaram a afirmar em voz alta que a ela não teria dinheiro para pagar a conta — o que, segundo ela, não era verdade, já que o pagamento havia sido realizado.

A exposição pública teria levado outras pessoas a se aproximarem, oferecendo ajuda para quitar a despesa, situação que a vítima descreveu como “humilhante”, deixando os filhos assustados. A mulher afirmou ainda que ligou para o marido que foi até o estabelecimento, acionou a Polícia Militar e a levou pra casa.

Assustada e constrangida , a cliente foi até o Plantão Policial de São Carlos e registrou um boletim de ocorrência por difamação. O caso agora, será investigado pela Polícia Civil de Ibaté.

