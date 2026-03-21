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Ciclista sofre mal sÃºbito e morre durante trilha em AnalÃ¢ndia

21 Mar 2026 - 19h26Por Da redaÃ§Ã£o
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Ciclista sofre mal sÃºbito e morre durante trilha em AnalÃ¢ndia - CrÃ©dito: ReproduÃ§Ã£o CrÃ©dito: ReproduÃ§Ã£o

Uma ocorrência inicialmente tratada como emergência clínica terminou com a confirmação de óbito na tarde deste sábado (21), em Analândia.

A equipe da Polícia Militar foi acionada para atender um ciclista desacordado em uma via rural. Durante o deslocamento, os policiais encontraram uma ambulância da Unidade Básica de Saúde (UBS) já prestando socorro à vítima.

O homem foi encaminhado à unidade de saúde, onde não resistiu e teve o óbito confirmado pela equipe médica. De acordo com o médico responsável, a causa provável foi um mal súbito, sem indícios de violência.

Durante o atendimento, foram localizados com a vítima um telefone celular e documentos pessoais.

A esposa da vítima compareceu à unidade de saúde e acompanhou os procedimentos.

O caso foi registrado e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro, que deverá confirmar a causa da morte.

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