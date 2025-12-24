(16) 99963-6036
Santa Gertrudes

Ciclista morre atropelado na rodovia Washington Luís

24 Dez 2025 - 06h43Por Da redação
Crédito: CCI ARTESP

Um ciclista morreu após ser atropelado na noite desta terça-feira (23) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes (SP). 

De acordo com informações doa Artesp, o condutor de um automóvel VW Polo relatou que trafegava pela faixa da direita, quando não visualizou o ciclista que seguia pela via, ocorrendo o atropelamento. 

A vítima que estava na bicicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro não sofreu ferimentos. A identidade do ciclista não foi revelada. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

