domingo, 25 de janeiro de 2026
Apreensão Nas Celas

Celulares, carregadores e anotações são apreendidos durante revista em Penitenciária na região

Objetos foram encontrados em celas do pavilhão 4 e anexo de detenção provisória e passarão por análise da perícia

25 Jan 2026 - 11h58Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Dois celulares, carregadores e caderno com anotações foram apreendidos na Penitenciária durante revista no Jardim Pinheiros, em Araraquara.  

Segundo o boletim de ocorrência, a apreensão aconteceu na tarde da última quarta-feira (21), no pavilhão 4 e no anexo de detenção provisória do estabelecimento prisional, localizado na Avenida Francisco Vaz Filho. Na vistoria os policiais penais apreenderam os aparelhos, carregadores e 20 folhas de papel com anotações suspeitas feitas á mão com utilização de caneta de diferentes cores e lápis.  

Os objetos estavam associados a presos identificados e a suspeita é de que os itens pudessem estar sendo usados para comunicação irregular a partir do interior da unidade, o que é proibido pela legislação penitenciária. Os materiais, foram encaminhados para perícia que vai analisar o conteúdo.

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) reforça que vistorias periódicas fazem parte das medidas de segurança adotadas, para coibir a entrada e o uso de objetos ilícitos dentro das unidades prisionais do Estado. O caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.

