Casal morre após capotamento na SP-351, filho fica hospitalizado

Crédito: Arquivo pessoal

Um grave acidente de trânsito registrado neste sábado (24) na rodovia SP-351, entre os municípios de Bebedouro e Viradouro, causou a morte de um casal e deixou o filho deles gravemente ferido.

De acordo com informações preliminares, uma caminhonete Chevrolet S10 capotou por motivos ainda desconhecidos, provocando a interdição parcial da pista. No veículo estavam um homem, uma mulher e a criança, filho do casal.

A passageira, Polyana Gonçalves, de 31 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico em Bebedouro, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os primeiros levantamentos, ela teria sido arremessada para fora do veículo durante o capotamento.

O motorista da caminhonete, Felipe Braga, de 35 anos, sofreu ferimentos graves, passou por cirurgia em Bebedouro, porém também não resistiu e morreu.

A criança foi socorrida no local e posteriormente transferida para um hospital em Ribeirão Preto, onde permanece internada sob cuidados médicos. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Ainda não há informações oficiais sobre velório e sepultamento das vítimas.

Fonte: CWB Comunicação e Cidades Online Jaboticabal

Leia Também