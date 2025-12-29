Casal de namorados morre após caminhonete capotar e bater em viaduto no interior de SP

Crédito: Arquivo pessoal

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas na noite de sábado (27), na Rodovia Professor Boanerges de Lima (SP-340), em Casa Branca. As vítimas são o fisiculturista Caique Teixeira Borri, de 24 anos, e a fisioterapeuta Flávia Acassia da Silva, de 28 anos, que eram namorados.

De acordo com informações da concessionária Renovias e da Artesp, a ocorrência foi registrada por volta das 23h57, no km 217 da rodovia. O casal seguia em uma caminhonete Toyota Hilux, no sentido norte, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo invadiu o canteiro central e atingiu uma placa de divisor de fluxo.

Na sequência, a caminhonete colidiu contra a barreira de concreto, capotou e se chocou contra a pilastra de um viaduto, ficando tombada na faixa da esquerda da pista. Com o forte impacto, uma das vítimas ficou presa às ferragens, enquanto a outra foi arremessada para o canteiro central. Ambos morreram no local. As causas do acidente serão investigadas.

