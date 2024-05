Carro pega fogo no Centro de Ibaté

SIGA O SCA NO

Um GM Ômega pegou fogo na tarde desta segunda-feira (6), na Avenida São João, no Centro de Ibaté. O incidente causou momentos de apreensão, mas graças à ação rápida de populares e dos bombeiros, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido.

Segundo informações, o veículo começou a apresentar problemas enquanto trafegava pela avenida. O motorista, percebendo a situação, parou o carro e saiu o mais rápido possível. Logo em seguida, as chamas começaram a tomar conta do automóvel.

Testemunhas presenciaram a cena e, sem hesitar, iniciaram ações para conter o fogo. Com o uso de extintores de incêndio portátil e baldes de água, os populares conseguiram controlar as chamas até a chegada do caminhão pipa da Prefeitura de Ibaté.

A equipe dos bombeiros rapidamente extinguiu o incêndio e realizou o rescaldo do local. Apesar do susto, o incidente não resultou em feridos. O GM Ômega, no entanto, ficou bastante danificado.

