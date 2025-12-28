Carro capota após colisão na Washington Luís

Crédito: CCI ARTESP

Um acidente de trânsito com colisão e capotamento foi registrado na tarde de sábado (27) na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 386, em trecho do município de Catanduva.

De acordo com informações da Artesp, um automóvel Ford Fiesta trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu lateralmente com uma carreta Volkswagen. Após o impacto, o carro saiu da pista, foi parar no canteiro central e capotou.

Duas pessoas saíram ilesas — uma ocupante da carreta e uma do automóvel. Uma terceira vítima, que estava no carro, sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento.

