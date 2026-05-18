(16) 99963-6036
segunda, 18 de maio de 2026
Corumbataí

Carreta perde controle, bate em defensa metálica e para em "L" na SP-310

18 Mai 2026 - 06h07Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carreta perde controle, bate em defensa metálica e para em "L" na SP-310 - Crédito: Artesp Crédito: Artesp

Uma carreta Volvo FH 400 se envolveu em um acidente na manhã deste domingo (17) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí.

De acordo com informações do Centro de Controle Multimodal (CCM), o acidente aconteceu por volta das 11h43, no km 196 da rodovia, sentido sul, em trecho de pista dupla e sob chuva.

Segundo os dados apurados no local, o motorista da carreta trafegava pela rodovia quando, ao chegar em um trecho de declive, tentou realizar a troca de marcha, perdeu o controle da direção e acabou se chocando contra a defensa metálica. Após o impacto, o veículo ficou parado em posição de “L” sobre a pista.

Apesar do susto, o condutor saiu ileso e assinou termo de recusa de atendimento médico.

Ainda conforme a ocorrência, houve derramamento de óleo do tanque de combustível sobre a faixa de rolamento, exigindo o acionamento de equipes da concessionária Eixo SP para aplicação de serragem e limpeza da via

Leia Também

Operação conjunta apreende drogas e dinheiro no Jardim Cruzado em Ibaté
Região16h00 - 17 Mai 2026

Operação conjunta apreende drogas e dinheiro no Jardim Cruzado em Ibaté

Van atropela capivara na rodovia Washington Luís
Santa Gertrudes 07h09 - 17 Mai 2026

Van atropela capivara na rodovia Washington Luís

Guarda Municipal de Ibaté recupera carro roubado após assalto a motorista de aplicativo
Região03h57 - 17 Mai 2026

Guarda Municipal de Ibaté recupera carro roubado após assalto a motorista de aplicativo

Estádio Municipal de Ibaté recebe a Ferroviária para amistoso de futebol veterano neste sábado
Região09h16 - 16 Mai 2026

Estádio Municipal de Ibaté recebe a Ferroviária para amistoso de futebol veterano neste sábado

Governo de SP amplia repasses da Tabela SUS Paulista e beneficia hospitais de Ibaté e Dourado
Região16h31 - 15 Mai 2026

Governo de SP amplia repasses da Tabela SUS Paulista e beneficia hospitais de Ibaté e Dourado

Últimas Notícias