(16) 99963-6036
quinta, 01 de janeiro de 2026
SP-330

Carreta fica pendurada em viaduto após motorista dormir ao volante

01 Jan 2026 - 08h01Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carreta fica pendurada em viaduto após motorista dormir ao volante - Crédito: CCI ARTESP Crédito: CCI ARTESP

Um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na tarde de quarta-feira (31), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Araras, no interior de São Paulo.

De acordo com as informações da Artesp, o condutor da carreta relatou que trafegava normalmente quando acabou dormindo ao volante. Com isso, o veículo saiu para o canteiro central e colidiu contra a defensa metálica. Na sequência, a carreta também atingiu a proteção do viaduto, ficando pendurado.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista não sofreu ferimentos.

Leia Também

Homem é preso pela GCM com maconha e dinheiro em ponto conhecido de Ibaté
Tráfico00h11 - 31 Dez 2025

Homem é preso pela GCM com maconha e dinheiro em ponto conhecido de Ibaté

Rompimento de rede pode afetar fornecimento de água no Centro em Ibaté
Região16h57 - 30 Dez 2025

Rompimento de rede pode afetar fornecimento de água no Centro em Ibaté

Coleta de lixo será realizada mais cedo na quarta-feira em Ibaté
Região12h06 - 30 Dez 2025

Coleta de lixo será realizada mais cedo na quarta-feira em Ibaté

Desabamento durante tempestade mata funcionário em galpão de empresa
Franca07h01 - 30 Dez 2025

Desabamento durante tempestade mata funcionário em galpão de empresa

Mulher é assassinada a facadas pelo marido na frente dos filhos
Ribeirão Preto 06h05 - 30 Dez 2025

Mulher é assassinada a facadas pelo marido na frente dos filhos

Últimas Notícias