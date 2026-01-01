Carreta fica pendurada em viaduto após motorista dormir ao volante

Crédito: CCI ARTESP

Um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na tarde de quarta-feira (31), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Araras, no interior de São Paulo.

De acordo com as informações da Artesp, o condutor da carreta relatou que trafegava normalmente quando acabou dormindo ao volante. Com isso, o veículo saiu para o canteiro central e colidiu contra a defensa metálica. Na sequência, a carreta também atingiu a proteção do viaduto, ficando pendurado.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista não sofreu ferimentos.

