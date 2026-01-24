Carreta bitrem tomba e interdita alça de acesso da Washington Luís

O tombamento envolvendo uma carreta bitrem causou a interdição total de uma alça de acesso da Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 207, em Itirapina nesta de sexta-feira (23).

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, o veículo seguia pela alça de entrada da rodovia, no sentido norte, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e a carreta acabou tombando. O tempo era bom no momento do acidente.

O veículo envolvido é um bitrem Scania R 113, que transportava carga de ferro. Parte do material ficou espalhada no local, exigindo operação prolongada para retirada. Segundo a concessionária, o condutor não sofreu ferimentos.

