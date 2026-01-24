(16) 99963-6036
sábado, 24 de janeiro de 2026
Itirapina

Carreta bitrem tomba e interdita alça de acesso da Washington Luís

24 Jan 2026 - 06h58Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carreta bitrem tomba e interdita alça de acesso da Washington Luís -

O tombamento envolvendo uma carreta bitrem causou a interdição total de uma alça de acesso da Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 207, em Itirapina nesta de sexta-feira (23).

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, o veículo seguia pela alça de entrada da rodovia, no sentido norte, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e a carreta acabou tombando. O tempo era bom no momento do acidente.

O veículo envolvido é um bitrem Scania R 113, que transportava carga de ferro. Parte do material ficou espalhada no local, exigindo operação prolongada para retirada. Segundo a concessionária, o condutor não sofreu ferimentos.

 

Leia Também

Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões
Região18h34 - 23 Jan 2026

Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões

Engavetamento na Rodovia Washington Luís deixa duas pessoas mortas
Corumbataí 07h09 - 23 Jan 2026

Engavetamento na Rodovia Washington Luís deixa duas pessoas mortas

Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões
Região06h39 - 23 Jan 2026

Prefeitura de Ibaté faz mudança temporária na coleta de lixo até a aquisição de novos caminhões

Colisão entre utilitário e duas carretas deixa uma vítima fatal na SP-333
Região06h25 - 23 Jan 2026

Colisão entre utilitário e duas carretas deixa uma vítima fatal na SP-333

Cachorro na pista causa acidente na Washington Luís
Araraquara 06h21 - 23 Jan 2026

Cachorro na pista causa acidente na Washington Luís

Últimas Notícias