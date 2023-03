Carregado com molho de tomates, caminhão tomba na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Caminhão tombou no canteiro central da rodovia - Crédito: Divulgação

Um Mercedes-Benz, carregado com molho de tomates, tombou na noite desta terça-feira, 7, no km 250 (sentido interior/capital) da rodovia Washington Luís (SP-310), região do distrito industrial de Ibaté.

Após carregar o veículo em Matão (com destino a São Paulo), o caminhoneiro perdeu o controle e desgovernado, o caminhão se imobilizou no canteiro central da rodovia.

A unidade resgate da concessionária que administra a rodovia foi ao local e socorreram o caminhoneiro, encaminhando-o ao hospital Hermínia Morganti, em Ibaté.

