quarta, 11 de marÃ§o de 2026
CorumbataÃ­

CaminhÃ£o tomba na Washington LuÃ­s

11 Mar 2026 - 12h41Por Da redaÃ§Ã£o
CaminhÃ£o tomba na Washington LuÃ­s - CrÃ©dito: Artesp CrÃ©dito: Artesp

Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (11) na Rodovia Rodovia Washington Luís (SP310), na altura do município de Corumbataí. O acidente ocorreu por volta das 10h55, no sentido São Carlos, em meio à chuva.

De acordo com informações da Artesp, o caminhão modelo Iveco/Daily tombou na pista, o que provocou a interdição total da via por cerca de uma hora para a realização do destombamento do veículo. O motorista não se feriu. Ele teria perdido o controle durante uma aquaplagem e colidiu contra a mureta de concreto.

Ãšltimas NotÃ­cias