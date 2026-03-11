CrÃ©dito: Artesp

Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (11) na Rodovia Rodovia Washington Luís (SP310), na altura do município de Corumbataí. O acidente ocorreu por volta das 10h55, no sentido São Carlos, em meio à chuva.

De acordo com informações da Artesp, o caminhão modelo Iveco/Daily tombou na pista, o que provocou a interdição total da via por cerca de uma hora para a realização do destombamento do veículo. O motorista não se feriu. Ele teria perdido o controle durante uma aquaplagem e colidiu contra a mureta de concreto.

Leia TambÃ©m