quinta, 15 de janeiro de 2026
Matão

Caminhão tomba na Washington Luís

15 Jan 2026 - 08h04Por Da redação
Caminhão tomba na Washington Luís - Crédito: Fala Matão Crédito: Fala Matão

Um caminhão tombou na tarde desta quarta-feira (14) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 294, sentido norte, no município de Matão. Após perder o controle, o veículo atravessou o canteiro central e acabou interditando a faixa 1 do sentido sul da rodovia.

De acordo com informações apuradas, o motorista, de 44 anos, havia realizado uma entrega em Limeira durante a manhã e seguia de retorno para Taquaritinga, sua cidade de origem, quando ocorreu o acidente.

Apesar do impacto e do susto, o condutor não sofreu ferimentos e não há registro de vítimas graves. Equipes da concessionária Ecovias foram acionadas para sinalizar o trecho e trabalhar na liberação da via, a fim de garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local.

As causas do tombamento ainda deverão ser apuradas.

