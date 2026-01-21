(16) 99963-6036
quarta, 21 de janeiro de 2026
Matão

Caminhão pega fogo na Washington Luís

21 Jan 2026 - 05h50Por Da redação
Crédito: Artesp

Um caminhão Volvo pegou fogo na madrugada desta terça-feira (21) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 314, em Matão. O motorista, que seguia no sentido Araraquara, percebeu que o veículo perdeu força e, ao parar para verificar o problema, notou chamas na rodagem traseira. O fogo rapidamente se espalhou para a carroceria e a carga.

 A pista chegou a ser totalmente interditada por cerca de uma hora, causando congestionamento no trecho, que atingiu aproximadamente 2 km.

O motorista do caminhão saiu ileso da ocorrência e não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

