Câmara de Itirapina aprova aumento de 20% na Taxa do Lixo e 5% no IPTU

No apagar das luzes de 2025, a Câmara Municipal de Itirapina aprovou, na manhã desta segunda-feira, 29 de dezembro, na nona sessão extraordinária do ano, dois projetos de lei que representam um verdadeiro “presente de grego” para os moradores de Itirapina. O Projeto de Lei nº 40/2025 aumenta em 20% a Taxa de Coleta de Lixo (TCL), mais conhecida como Taxa do Lixo, a partir do próximo ano, que começa nesta quinta-feira, 1º de janeiro.

A aprovação se deu em sessão extraordinária, pois aumento de impostos tem que ser aprovado em um ano para valer no ano posterior. Seis vereadores votaram a favor e quatro vereadores votaram contra o projeto.

Além desse reajuste, os vereadores também aprovaram mudanças na Planta Genérica de Itirapina, previstas no Projeto de Lei nº 041/2025, que aumentam o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana) em 5% a partir de 1º de janeiro de 2026. O projeto de lei foi aprovado por sete votos, com três votos contrários.

Além dos dois projetos, foi aprovado o Projeto de Lei nº 042/2025, que prevê a criação do programa Bom Pagador, que concederá, a partir de 2026, um desconto especial de 4% para os contribuintes que estão em dia com o pagamento do IPTU. Esse desconto será somado aos 4% já concedidos para quem realiza o pagamento do imposto à vista.

