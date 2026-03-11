CÃ£es soltos atacam pedestres e proprietÃ¡ria Ã© levada Ã  delegacia em IbatÃ©

A Defesa Civil de Ibaté atendeu, na manhã desta quarta-feira (11), uma ocorrência envolvendo o ataque de cães no bairro Jardim Icaraí.

De acordo com as informações, cinco cachorros estavam soltos e chegaram a atacar pessoas que passavam pelo local, causando preocupação entre moradores da região.

A equipe da Defesa Civil foi acionada e realizou o atendimento da ocorrência. A proprietária dos animais foi identificada e encaminhada à delegacia, onde o caso foi registrado.

A fiscalização municipal também foi acionada e acompanhará a situação. Conforme a legislação vigente, será aplicada uma multa no valor de R$ 1.536,00, correspondente a 40 UFESPs, por omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

A legislação ainda prevê penalidades para quem abandona animais em via pública ou conduz cães de grande porte sem focinheira, colocando em risco a segurança de outras pessoas.

A Prefeitura reforça a importância de que os proprietários mantenham seus animais sob controle e adotem os cuidados necessários, garantindo a segurança da população.

