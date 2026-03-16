O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (CACS-FUNDEB) realizou, na segunda-feira (16), uma vistoria nos veículos responsáveis pelo transporte escolar do município de Ibaté.

A inspeção teve como objetivo verificar as condições dos veículos e garantir a segurança, a qualidade e a regularidade do transporte utilizado diariamente pelos alunos das redes municipal e estadual de ensino.

A ação ocorreu no setor de transportes da Prefeitura e contou com a presença de autoridades e representantes da área educacional, entre eles a secretária municipal de Educação, Rosângela Oliveira (Nova), o secretário adjunto administrativo de educação, Éder Carvalho, a supervisora de ensino, Daniela Thomazzi, o diretor do Departamento de Manutenção e Gestão de Frotas, Leonardo Augusto de Barros Chiuzuli, e Gabriela Barbano, representante do CACS-FUNDEB.

Durante a vistoria, foram avaliados diversos aspectos, como as condições gerais dos veículos, a documentação obrigatória e os itens de segurança exigidos para o transporte de estudantes.

De acordo com a organização, a iniciativa reforça o compromisso com a transparência, a fiscalização e o bom funcionamento do serviço, assegurando que os estudantes sejam transportados com segurança e dentro das normas estabelecidas.

Atualmente, o transporte escolar municipal atende 142 alunos. Desse total, 48 estudantes utilizam o serviço terceirizado — sendo 31 da zona rural e 17 da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no período noturno. Já a frota própria do município é responsável pelo transporte de 94 alunos da zona rural.

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