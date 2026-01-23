Cachorro na pista causa acidente na Washington Luís

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (22), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

De acordo com informações da Artesp o condutor de um automóvel Renault Kwid trafegava pela faixa da direita quando se deparou com um cachorro na pista. Ao tentar desviar do animal, o motorista realizou uma manobra brusca para a outra faixa. Uma carreta Mercedes-Benz, que seguia logo atrás, não teve tempo hábil para frear ou desviar e acabou colidindo na traseira do veículo.

No momento do acidente, chovia na região, o que pode ter contribuído para a ocorrência. Os dois motoristas envolvidos saíram ilesos.

