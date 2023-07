Cachorro é resgatado de bueiro em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de Ibaté, com o apoio do Corpo de Bombeiros de São Carlos e da ONG “Amar é o Bicho” realizaram o resgate de um cachorro que caiu dentro de um bueiro no loteamento Real Park.A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (26).

Os guardas receberam informações sobre o fato e se deslocaram até o local e encontraram o animal debilitado, sem condições de sair sozinho do bueiro.

Em um esforço conjunto o cachorro foi retirado e levado para os cuidados necessários e será colocado à adoção pela ONG. O animal passa bem.

