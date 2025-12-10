Broa está entre os 3 finalistas do Top Destinos Turísticos 2025

Represa do Broa em Itirapina - Crédito: divulgação

O município de Itirapina foi confirmado entre os três finalistas do prêmio Top Destinos Turísticos 2025 na categoria Sol e Praia, tendo como representante o Balneário Santo Antônio – Broa, um dos principais cartões-postais da região. A cidade disputa o título ao lado de dois destinos consolidados do litoral paulista: Praia Grande e Guarujá.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 16 de janeiro de 2026, quando serão anunciados os vencedores desta edição, que reconhece municípios que se destacam por suas ações e políticas de fortalecimento da atividade turística.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, a presença de Itirapina entre os finalistas reforça a visibilidade do município no cenário turístico do Estado e evidencia o potencial natural, estrutural e econômico do Broa. O resultado também amplia o reconhecimento regional e estadual das políticas públicas voltadas ao setor, que vêm priorizando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura turística.

A indicação coloca Itirapina em posição de destaque, consolidando o Balneário Santo Antônio como um importante destino de lazer e valorizando o trabalho realizado para atrair novos visitantes e investimentos.

