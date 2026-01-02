Bitrem tem princípio de incêndio na Washington Luís

Crédito: Artesp

Um bitrem apresentou princípio de incêndio na noite desta quinta-feira (1º) na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 188, sentido sul, em Corumbataí. A ocorrência foi atendida pela concessionária Eixo SP e por equipes de emergência, sem registro de vítimas.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO), o veículo trafegava no sentido sul quando apresentou falha elétrica e parou no acostamento, aguardando suporte. Pouco depois, um usuário que passava pelo local avisou que o caminhão estava em princípio de incêndio.

O incêndio foi totalmente controlado cerca de 15 minutos depois. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros também foram acionados para apoio à ocorrência. Não há informações sobre o motivo do sinistro.

