Bairros de Ibaté terão desligamento programado de energia nesta quarta-feira

A CPFL Paulista informou que realizará uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica nesta quarta-feira, 21 de janeiro, para a execução de serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. A suspensão temporária do serviço atingirá bairros específicos, em diferentes horários, ao longo do dia.

No bairro Nossa Senhora Aparecida, a interrupção está prevista das 11h30 às 15h, afetando moradores das ruas Nicola Hérculi e Professor Antônio Carlos Rossi de Capua.

No Jardim Mariana, o desligamento ocorrerá no mesmo horário, das 11h30 às 15h, na Rua Marcelo Thamos.

Já no Jardim Icaraí, o fornecimento de energia será interrompido por um período maior, das 11h30 às 17h30, nas ruas Orestes Del Ponte e Augusto Boni.

Segundo a concessionária, a interrupção é necessária para garantir a segurança das equipes e a melhoria da qualidade do serviço prestado. A CPFL orienta que os moradores adotem precauções durante o período, como desligar aparelhos eletrônicos da tomada e evitar a realização de atividades que dependam de energia elétrica.

Para mais informações, os consumidores podem acessar o site www.cpfl.com.br ou entrar em contato pelo telefone 0800 010 10 10.

