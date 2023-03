Crédito: reprodução

Duas árvores de grande porte caíram durante a chuva na tarde desta segunda-feira (27), na rodovia Domingos Innocentini, a estrada do Broa.

As árvores caíram sobre as duas faixas, na altura do local conhecido como “descida do Jacaré”.

Um vídeo recebido pelo SCA mostra que o trânsito está paralisado nos dois sentidos.

Até o momento não há informações de carros atingidos ou vítimas no local.

