Ambulância colide com carro após frenagem brusca em radar na Washington Luís

Crédito: CCI ARTESP

Uma colisão envolvendo uma ambulância e um automóvel foi registrada na tarde de quarta-feira (24), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro. O acidente aconteceu por volta das 15h30, no km 181 da rodovia, no sentido capital/interior.

De acordo com informações a Artesp, a ambulância seguia pela via quando um Chevrolet Cobalt, que trafegava à frente, realizou uma frenagem brusca em razão da presença de um radar no trecho. Sem tempo hábil para frear ou desviar, a ambulância acabou colidindo na traseira do automóvel.

Apesar da colisão, ninguém ficou ferido. Ao todo, seis pessoas estavam envolvidas no acidente — quatro ocupantes do automóvel e dois da ambulância — todos ilesos e conscientes

Segundo a concessionária, a ambulância envolvida no acidente era zero quilômetro e seguia para Goiânia, onde seria utilizada por uma prefeitura.

