segunda, 23 de fevereiro de 2026
Boa Esperança do Sul

Alagamento interdita totalmente a SP-255

23 Fev 2026 - 18h53
A Rodovia SP-255 (Comandante João Ribeiro de Barros) foi totalmente interditada na tarde desta segunda-feira (23) no km 101, em Boa Esperança do Sul (SP), após fortes chuvas provocarem alagamento na pista. O bloqueio ocorreu por volta das 17h e, até a última atualização registrada às 18h36, não havia previsão de liberação.

De acordo com informações da Artesp, o volume de água na pista impossibilitou o tráfego de veículos nos dois sentidos da via, considerada de pista simples. A interdição atinge todas as faixas e também o acostamento, tanto no sentido Norte quanto no sentido Sul. 

Com o fechamento, há registro de congestionamento de aproximadamente dois quilômetros em cada sentido. No sentido Sul, o tráfego ficou lento entre os kms 103 e 101. Já no sentido Norte, a retenção foi registrada entre os kms 99 e 101. Motoristas devem evitar a região e buscar rotas alternativas até que a rodovia seja liberada.

