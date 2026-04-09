Motociclista morre após colisão com caminhão guincho em alça de acesso da SP-255 na região

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Uma motociclista de 34 anos, morreu após colidir com um caminhão no fim da tarde desta quinta-feira (9), na alça de acesso da rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), no Jardim Martinez, em Araraquara.

Segundo informações a vítima havia acabado de sair do trabalho e estava indo para casa, quando ao acessar a entrada colidiu com o veículo pesado. O motorista, estava encostado no acostamento e ao sair o acidente aconteceu.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia, foram acionadas. Ao chegarem no local, os socorristas apenas constataram o óbito da mulher.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e preservou a área, para o trabalho da perícia. O corpo da motociclista, foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara.

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil e a mulher deixa 2 filhos.

Leia Também