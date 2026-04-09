(16) 99963-6036
quinta, 09 de abril de 2026
Triste

Motociclista morre após colisão com caminhão guincho em alça de acesso da SP-255 na região

Vítima de 34 anos voltava do trabalho quando houve a colisão com o veículo pesado; ela deixa 2 filhos

09 Abr 2026 - 20h02Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista morre após colisão com caminhão guincho em alça de acesso da SP-255 na região - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Uma motociclista de 34 anos, morreu após colidir com um caminhão no fim da tarde desta quinta-feira (9), na alça de acesso da rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), no Jardim Martinez, em Araraquara. 

Segundo informações a vítima havia acabado de sair do trabalho e estava indo para casa, quando ao acessar a entrada colidiu com o veículo pesado. O motorista, estava encostado no acostamento e ao sair o acidente aconteceu. 

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia, foram acionadas. Ao chegarem no local, os socorristas apenas constataram o óbito da mulher. 

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e preservou a área, para o trabalho da perícia. O corpo da motociclista, foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara. 

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil e a mulher deixa 2 filhos.

Leia Também

Evento “Ibaté em Ação” é adiado para o dia 25 de abril por previsão de chuva
Região19h10 - 09 Abr 2026

Evento “Ibaté em Ação” é adiado para o dia 25 de abril por previsão de chuva

Operação conjunta apreende armas, munições e aves silvestres em Ibaté
Jardim Cruzado15h46 - 09 Abr 2026

Operação conjunta apreende armas, munições e aves silvestres em Ibaté

Prefeitura abre inscrições para torneios e corrida em comemoração ao Dia do Trabalhador em Ibaté
Região11h14 - 09 Abr 2026

Prefeitura abre inscrições para torneios e corrida em comemoração ao Dia do Trabalhador em Ibaté

Engavetamento envolvendo vários veículos causa interdição parcial na Washington Luís
Corumbataí17h05 - 08 Abr 2026

Engavetamento envolvendo vários veículos causa interdição parcial na Washington Luís

Cartório Eleitoral realiza atendimento itinerante em Ibaté nos dias 11 e 12 de abril
Região13h54 - 08 Abr 2026

Cartório Eleitoral realiza atendimento itinerante em Ibaté nos dias 11 e 12 de abril

Últimas Notícias