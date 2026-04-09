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quinta, 09 de abril de 2026
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Motociclista que morreu após colisão com caminhão guincho em alça de acesso é identificada na região

Claúdia Souza do Carmo de 34 anos trabalhava como segurança e voltava do trabalho quando ocorreu o acidente na SP-255

09 Abr 2026 - 21h43Por Flávio Fernandes
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Motociclista que morreu após colisão com caminhão guincho em alça de acesso é identificada na região - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Foi identificada como Cláudia Souza do Carmo de 34 anos, a motociclista que morreu após um grave acidente no fim da tarde desta quinta-feira (9), na alça de acesso da rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), em Araraquara.

Cláudia trabalhava como segurança em uma empresa multinacional e havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa quando o acidente aconteceu. A vítima atingiu um caminhão guincho que estava no acostamento e ao acessar a via, iniciou deslocamento, momento em que ocorreu o impacto.

Equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas, mas ao chegarem mo local, apenas puderam constatar o óbito da mulher. A Polícia Militar Rodoviária esteve na ocorrência, realizou a preservação da área e acionou a perícia.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara e até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento. A morte de Claúdia que deixa 2 filhos causou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho. 

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil. 

 

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