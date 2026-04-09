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quinta, 09 de abril de 2026
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Evento “Ibaté em Ação” é adiado para o dia 25 de abril por previsão de chuva

09 Abr 2026 - 19h10Por Jessica Carvalho R
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Evento “Ibaté em Ação” é adiado para o dia 25 de abril por previsão de chuva -

A Prefeitura de Ibaté informou que o evento “Ibaté em Ação”, inicialmente programado para o próximo dia 11 de abril, teve sua data alterada devido à previsão de chuva para o final de semana.

Pensando no conforto, na segurança e no melhor aproveitamento das atividades por parte da população, a ação foi remarcada para o sábado, dia 25 de abril.

A iniciativa tem como objetivo levar serviços, atividades e momentos de lazer diretamente aos bairros, promovendo maior proximidade entre o poder público e a comunidade. A proposta é oferecer um dia especial para as famílias, com orientações, atendimentos e opções de entretenimento para todas as idades.

O evento será realizado na Praça da UBS do Bairro Popular, localizada na Rua Alfredo Ianoni, 61, das 14h às 17h.

 

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