(16) 99963-6036
quinta, 09 de abril de 2026
Região

Prefeitura abre inscrições para torneios e corrida em comemoração ao Dia do Trabalhador em Ibaté

09 Abr 2026 - 11h14Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prefeitura abre inscrições para torneios e corrida em comemoração ao Dia do Trabalhador em Ibaté -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para uma programação especial em celebração ao Dia do Trabalhador.

As atividades incluem torneio de futebol masculino, torneio de voleibol misto e uma corrida de rua de 5 quilômetros, oferecendo opções para diferentes perfis de atletas e incentivando a prática esportiva no município.

As inscrições são gratuitas e exclusivas para moradores de Ibaté. Os participantes irão concorrer a premiações com medalhas e troféus.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria do Estádio Municipal, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, até o dia 17 de abril.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato pelo telefone (16) 3343-2323.

Leia Também

Engavetamento envolvendo vários veículos causa interdição parcial na Washington Luís
Corumbataí17h05 - 08 Abr 2026

Engavetamento envolvendo vários veículos causa interdição parcial na Washington Luís

Cartório Eleitoral realiza atendimento itinerante em Ibaté nos dias 11 e 12 de abril
Região13h54 - 08 Abr 2026

Cartório Eleitoral realiza atendimento itinerante em Ibaté nos dias 11 e 12 de abril

Motorista embriagado é preso após dirigir em zigue-zague
Embriaguez ao Volante09h43 - 08 Abr 2026

Motorista embriagado é preso após dirigir em zigue-zague

Pai perde controle de moto e filha de 19 anos morre atropelada por carreta
Região 14h58 - 07 Abr 2026

Pai perde controle de moto e filha de 19 anos morre atropelada por carreta

Pai é preso após matar o filho e liberado após justiça considerar indícios de legítima defesa
Região 14h41 - 07 Abr 2026

Pai é preso após matar o filho e liberado após justiça considerar indícios de legítima defesa

Últimas Notícias