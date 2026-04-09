Prefeitura abre inscrições para torneios e corrida em comemoração ao Dia do Trabalhador em Ibaté

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para uma programação especial em celebração ao Dia do Trabalhador.

As atividades incluem torneio de futebol masculino, torneio de voleibol misto e uma corrida de rua de 5 quilômetros, oferecendo opções para diferentes perfis de atletas e incentivando a prática esportiva no município.

As inscrições são gratuitas e exclusivas para moradores de Ibaté. Os participantes irão concorrer a premiações com medalhas e troféus.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria do Estádio Municipal, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, até o dia 17 de abril.

Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato pelo telefone (16) 3343-2323.

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