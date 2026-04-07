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terça, 07 de abril de 2026
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Prefeitura investe R$ 400 mil na reforma de estádios e praças esportivas

07 Abr 2026 - 18h14Por Jessica Carvalho R
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Prefeitura investe R$ 400 mil na reforma de estádios e praças esportivas -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, iniciou uma série de melhorias em praças esportivas do município. Entre os destaques está o Estádio Municipal Luiz Stevan de Siqueira, o Zuzão, que já passou pela troca do gramado e reforma dos vestiários.

As intervenções agora avançam para outros importantes espaços esportivos da cidade, como o Estádio Álvaro Zuim, na Vila Isabel, o Estádio Francisco da Costa, conhecido como Chico Preto, no Santa Felícia, além do campo do distrito de Água Vermelha. Nesta primeira etapa, o investimento total é de R$ 400 mil.

O objetivo das melhorias é garantir mais segurança, qualidade e infraestrutura adequada para atletas e torcedores, acompanhando a intensa agenda esportiva promovida ao longo do ano no município.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, a iniciativa atende a uma demanda antiga. “São Carlos é uma cidade que respira esporte e promove inúmeras competições em diferentes modalidades. Há muito tempo os campos não recebiam manutenção. Atendendo ao pedido do prefeito e da população, iniciamos pelos quatro principais estádios utilizados em campeonatos, desde as categorias de base até o master”, destacou.

O secretário também ressaltou a importância das competições organizadas na cidade, que conta com duas ligas de futebol: a Liga Desportiva, com divisões Série Ouro e Série Prata, e a tradicional Liga São-carlense, com mais de 60 anos de história, responsável por campeonatos amador, varzeano, master e veterano. Além disso, a Secretaria organiza o Campeonato Municipal Infantil, que vai do Sub-8 ao Sub-17 e reúne mais de 20 equipes neste ano.

O prefeito Netto Donato reforçou o compromisso da administração com o esporte. “Estamos investindo com responsabilidade para oferecer mais segurança, qualidade e uma estrutura que valoriza o esporte em São Carlos. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta fundamental de integração e desenvolvimento social”, afirmou.

A Prefeitura informou ainda que esta é apenas a primeira etapa das melhorias, e que outros campos e ginásios do município também deverão passar por reformas nos próximos meses.

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