Curso gratuito de bolos caseiros abre inscrições para capacitação e renda extra

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o SENAI, está com inscrições abertas para o curso de fabricação de bolos caseiros em São Carlos. A iniciativa é voltada à capacitação profissional e à geração de renda, oferecendo uma oportunidade para quem deseja ingressar no mercado ou ampliar suas possibilidades de trabalho.

A formação tem como objetivo desenvolver competências essenciais, estimulando o desenvolvimento pessoal e a criatividade dos participantes. Além disso, o curso possibilita a criação de uma fonte de renda sólida, seja como atividade principal ou complementar, contribuindo para o aumento da renda familiar e o diferencial competitivo no mercado.

Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de abril, das 8h30 às 16h30, na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho, localizada no Centro. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar ou diploma. Os pré-requisitos incluem ter 16 anos completos e ensino fundamental concluído.

Com carga horária de 24 horas, distribuídas em seis aulas, o curso será realizado entre os dias 22 e 29 de abril, das 13h às 17h, no Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, na Vila Marina.

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