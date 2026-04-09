Operação conjunta apreende armas, munições e aves silvestres em Ibaté

Crédito: Divulgação

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na apreensão de armas de fogo, munições, celulares, dinheiro em espécie e aves silvestres na manhã desta quarta-feira (8), no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté.

A ação foi realizada por equipes do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), com apoio de policiais civis, após solicitação da Delegacia de Polícia para cumprimento de mandado de busca e apreensão. A medida foi motivada por denúncias de que um homem teria ameaçado pessoas utilizando uma arma de fogo.

No endereço indicado, os policiais encontraram a residência fechada e, diante do mandado judicial, realizaram o arrombamento do portão para entrada no imóvel. O morador, identificado como José Carlos de Moura, não estava no local, pois estaria viajando.

Durante as buscas, foram localizados um revólver calibre 38 municiado, duas espingardas de pressão modificadas para calibre .22, uma garrucha calibre .22, uma carabina calibre 20 com o cano serrado, além de um simulacro de pistola. Também foram apreendidas diversas munições de diferentes calibres, aparelhos celulares, quantia em dinheiro e cinco pássaros silvestres.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a autoridade policial responsável pela ocorrência.

Segundo a polícia, o proprietário do imóvel já possui antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência segue em andamento e será investigada pela Polícia Civil.

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