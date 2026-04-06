Guarda Municipal inicia treinamento para implantação do sistema SINESP CAD com participação de dezenas de municípios

A Guarda Municipal de São Carlos iniciou, nesta segunda-feira (6), um treinamento voltado à implantação do sistema SINESP CAD (Central de Atendimento e Despacho). A capacitação acontece no campus 1 da Fundação Educacional São Carlos (FESC), na Vila Nery, e reúne representantes de dezenas de municípios.

A tecnologia tem como objetivo integrar e dar suporte aos serviços públicos emergenciais, conectando diferentes forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guardas Municipais. O sistema permite o registro e o gerenciamento de ocorrências acionadas por números de emergência, como 153, 190, 191, 192 e 199, acompanhando todo o processo — desde o chamado até o encerramento.

Além disso, a ferramenta contribui para a otimização de recursos, redução do tempo de resposta e melhoria no planejamento operacional das equipes de segurança.

São Carlos atua como ponto focal do SINESP CAD e desempenha papel estratégico na implantação da plataforma em 51 cidades, por meio de acordo de cooperação entre municípios. O município também já colaborou com capacitações em outros estados, como o Paraná, e participou da implantação do sistema em cidades como Teresina, Limeira, São José do Rio Preto e Osasco.

O treinamento, realizado nos dias 6 e 7 de abril, reúne representantes de 34 cidades para o nivelamento técnico sobre o uso da plataforma. Na sequência, entre os dias 8 e 10, ocorre a etapa prática de implantação, com a participação de guardas municipais de cidades como Cesário Lange, Ilha Solteira, Jales, Três Fronteiras, Aguaí, Capivari, Embu das Artes, Taiaçu e Taiúva.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos, o sistema representa um avanço na profissionalização das corporações. “A ferramenta permite que o agente em campo receba ocorrências em tempo real, registre informações detalhadas e anexe fotos e vídeos, o que garante mais transparência e qualidade nos atendimentos”, destacou.

Para o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, que comandou a corporação quando o sistema foi implantado na cidade, o investimento em tecnologia e integração é fundamental para tornar a segurança pública mais eficiente e inteligente. “O SINESP CAD representa um salto de qualidade no atendimento às ocorrências, ao permitir que diferentes forças atuem de forma coordenada e em tempo real. São Carlos tem orgulho de ser referência nesse processo, contribuindo diretamente para a modernização das guardas municipais de diversas cidades”, afirmou.

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