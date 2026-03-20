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sexta, 20 de marÃ§o de 2026
TrÃ¡fico

Adolescentes sÃ£o detidos pela GCM com drogas no CDHU de IbatÃ©

Jovens de 14 e 16 anos confessaram que estavam vendendo entorpecentes no local

20 Mar 2026 - 23h05Por FlÃ¡vio Fernandes
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Adolescentes sÃ£o detidos pela GCM com drogas no CDHU de IbatÃ© - CrÃ©dito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o/GCM CrÃ©dito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o/GCM

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram detidos pela Guarda Municipal com drogas na noite desta sexta-feira (20), no CDHU no bairro da Vila Tamoio, em Ibaté. 

Segundo a GCM, os guardas municipais receberam uma denúncia informando que uma menor estava armazenando entorpecentes e dinheiro na Rua Caetano Ramos de Macedo. Ao chegarem no local, a equipe avistou dois jovens atrás de um veículo em atitude suspeita. 

A dupla ao perceber a aproximação da viatura, um deles tentou fugir rapidamente e foi abordado junto com a outra que permaneceu no local. Durante a averiguação foram apreendidos cocaína, maconha e dry. 

Indagados, os adolescentes admitiram que estavam traficando e foram levados para o Plantão Policial de São Carlos. O delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência por ato infracional análago a tráfico de drogas. 

Os jovens foram ouvidos e liberados para seus responsáveis e a Polícia Civil, vai investigar o caso. 

 

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