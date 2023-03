SIGA O SCA NO

Crédito: Reprodução/Goole

Um adolescente foi flagrado portando duas facas dentro de uma escola estadual, em Matão/SP, na manhã desta quarta-feira (29).

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o estudante até a delegacia da Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado para a mãe. Ele não informou o motivo de ter ido até a escola com as facas. As aulas não precisaram ser suspensas.

O caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar.

