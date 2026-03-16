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Adolescente de 17 anos morre apÃ³s explosÃ£o em restaurante

16 Mar 2026 - 15h30Por Da redaÃ§Ã£o
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Ana Beatriz Amancio Bibo tinha 17 anos - CrÃ©dito: arquivo pessoal Ana Beatriz Amancio Bibo tinha 17 anos - CrÃ©dito: arquivo pessoal

Uma explosão registrada em um restaurante de Guatapará (SP) resultou na morte de uma adolescente de 17 anos e deixou uma mulher de 29 anos ferida no último sábado (14). O acidente aconteceu em um estabelecimento localizado na Avenida dos Jacarandás e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a explosão teria ocorrido após um micro-ondas entrar em contato com um líquido inflamável. No entanto, outras versões também estão sendo analisadas pelos investigadores, que apuram relatos de que o acidente pode ter sido causado por um rechaud utilizado no local.

A vítima fatal foi identificada como Ana Beatriz Amancio Bibo, jovem aprendiz que trabalhava como ajudante de cozinha no restaurante. Ela foi socorrida com diversas queimaduras pelo corpo e encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Outra pessoa ferida foi Ellen Caroline da Silva, de 29 anos, mulher do proprietário do restaurante. Ela também foi socorrida e levada ao hospital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Até a última atualização, o corpo de Ana Beatriz permanecia no Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Preto, o que impediu a definição do velório e do sepultamento.

A Polícia Civil instaurou investigação para apurar as circunstâncias da explosão e verificar se houve falha de segurança ou negligência no funcionamento do estabelecimento. O caso causou grande comoção entre moradores da cidade.

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