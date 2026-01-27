(16) 99963-6036
terça, 27 de janeiro de 2026
Porto Ferreira

Adolescente de 16 anos morre após ser atropelado por ônibus

27 Jan 2026 - 16h05Por Da redação
Crédito: SCA

Um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde desta terça-feira (27) resultou na morte de um ciclista em Porto Ferreira. A colisão aconteceu no cruzamento das avenidas Engenheiro Nicolau Vergueiro Forjaz e Professor Henrique da Motta Fonseca Júnior,.

De acordo com informações, o ciclista de 16 anos foi atropelado por um ônibus e apesar do rápido acionamento do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado ainda no local.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou parcialmente interditado, causando lentidão no sentido Centro–Bairro.

As causas do acidente seguem sob investigação. Imagens de câmeras de segurança existentes na região poderão auxiliar no esclarecimento da dinâmica da colisão, inclusive quanto a eventuais infrações de trânsito.

