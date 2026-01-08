(16) 99963-6036
Adolescente de 16 anos é apreendido após fuga com motocicleta irregular

08 Jan 2026 - 18h21Por Da redação
Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (8), após fugir da Guarda Civil Municipal de Ibaté enquanto conduzia uma motocicleta em situação irregular no bairro Jardim Cruzado.

De acordo com a GCM, a equipe realizava patrulhamento preventivo por volta das 7h20, na Rua Antônio Jorge, nas proximidades da Escola Brasilina Teixeira Ianone, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta preta sem placa de identificação. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga por diversas vias do bairro.

Durante o acompanhamento, o passageiro da motocicleta saltou do veículo e conseguiu fugir, não sendo localizado. Pouco depois, ao retornar pela Rua Antônio Jorge, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo, sendo abordado pelos agentes.

Na verificação, constatou-se que o condutor era menor de idade, com 16 anos. A motocicleta estava sem placa, com licenciamento em atraso e sem equipamentos obrigatórios, como as setas indicadoras de direção.

O adolescente foi encaminhado ao hospital para exames cautelares e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Ibaté. A motocicleta foi removida ao pátio por meio de guincho. O menor permaneceu à disposição da Justiça.

