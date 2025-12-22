(16) 99963-6036
Adolescente de 12 anos morre em acidente de bicicleta

22 Dez 2025 - 07h58Por Da redação
A Prefeitura de Brotas publicou, neste domingo (21), uma nota de pesar comunicando o falecimento de Anelena, de 12 anos, aluna do projeto Educ’Ação.

Segundo a administração municipal, a estudante morreu de forma precoce em decorrência de um acidente de bicicleta. A notícia causou grande comoção entre familiares, colegas, professores e toda a comunidade escolar ligada ao projeto.

Na nota, a Prefeitura destacou que Anelena era mais do que uma aluna, sendo descrita como uma criança de “doçura e alegria”, que marcou todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela. O texto também ressalta que sua memória permanecerá viva no coração de todos que acompanharam sua trajetória.

Por fim, o município manifestou solidariedade aos familiares e amigos, desejando força, conforto e paz neste momento de profunda dor.

