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Acidente mata prefeito e primeira-dama apÃ³s viagem Ã  capital paulista

24 Mar 2026 - 05h59Por Da redaÃ§Ã£o
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Acidente mata prefeito e primeira-dama apÃ³s viagem Ã  capital paulista - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

A cidade de Vista Alegre do Alto, região de Bebedouro,  amanheceu de luto nesta terça-feira (24) após a morte do prefeito Nelson Antonio Rozani e da primeira-dama Rosa de Fátima de Jesus Baldi Rozani, vítimas de um grave acidente automobilístico ocorrido na noite de segunda-feira (23). O casal retornava de São Paulo, onde havia cumprido agenda oficial com o governo estadual. No veículo também estava a secretária de Desenvolvimento Social, Rita Rozani, que foi socorrida e permanece internada.

Conhecido como Nelsinho, o prefeito estava há pouco mais de um ano no cargo e já havia atuado como vice-prefeito, sendo reconhecido pelo trabalho voltado ao desenvolvimento do município. A primeira-dama, Fátima Rozani, tinha forte atuação social e era bastante próxima da comunidade. Em nota, a Prefeitura de Vista Alegre do Alto lamentou a tragédia e prestou solidariedade aos familiares, amigos e moradores, que enfrentam um momento de grande comoção.

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