Acidente envolvendo ônibus da Paraty mata mulher em rodovia da região

18 Jan 2026 - 07h00Por Da redação
Um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (16) na rodovia Deputado Victor Maída (SP-331), no km 37, nas proximidades de Tabatinga, resultou na morte de uma mulher de 62 anos. A colisão envolveu um automóvel e um ônibus da Viação Paraty.

A vítima foi identificada como Elaine Cristina de Souza Vian, moradora de Ibitinga. Segundo informações apuradas, Elaine havia comemorado aniversário na última segunda-feira (12) e, na quarta-feira, decidiu visitar os filhos que residem em Araraquara. No fim da tarde de sexta-feira, ela retornava para Ibitinga quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, ocorreu a colisão frontal com o ônibus.

De acordo com a Polícia Militar, no momento do acidente chovia intensamente na região, fator que pode ter contribuído para a ocorrência. No entanto, somente o laudo da Perícia Técnica, que será anexado ao inquérito policial, irá apontar as causas exatas do acidente, inclusive se houve invasão de pista por um dos veículos.

Além da Polícia Rodoviária, equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estiveram no local, prestando atendimento à ocorrência. Os trabalhos envolveram resgate, sinalização da via e controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado durante os procedimentos.

